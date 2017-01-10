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16:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мошенники похитили 15 тысяч у слепого пенсионера из Чебаркуля

Злоумышленники пообещали записать мужчину на операцию для восстановления зрения.

Пенсионер из Чебаркуля стал жертвой мошенников и отдал неизвестным 15 тысяч рублей, поверив обещанию записать его на операцию, которая избавит от слепоты, сообщают в межмуниципальном отделе полиции.

Мужчина и женщина пришли в квартиру 85-летнему мужчине 30 декабря. Они представились соцработниками и поздравили пенсионера с наступающими праздниками, вручили небольшой подарок. Узнав о проблемах со зрением, гости предложили чебаркульцу лечь на операцию. За это нужно было заплатить, и мужчина отдал злоумышленникам все имеющиеся у него деньги. Взамен ему оставили телефон, однако когда потерпевший попытался связаться по нему с кем-либо, то обнаружил, что аппарат сломан.

Родственники пожилого южноуральца обратились в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Поиски обманувших мужчину людей осложняются тем, что он не смог разглядеть их лиц и не запомнил никаких примет.

Напомним, в декабре 2016 года крупной суммы лишилась 81-летняя жительница Коркино, которая поверила обещаниям некого целителя дистанционно вылечить её мужа и перевела на счёт 635 тысяч рублей.

► Сводки происшествий в Челябинске и Челябинской области →.

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