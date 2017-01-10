СК рассматривает три версии инцидента с самолетом в аэропорту Калининграда
Окончательные итоги расследования огласят через два месяца.
Окончательные итоги расследования огласят через два месяца.
Калининградский следственный отдел на транспорте прорабатывает три версии причин аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту «Храброво» в ночь на 4 января. Об этом заявил в интервью региональной телекомпании «Каскад» руководитель следственного отдела на транспорте
Ошибка со стороны экипажа, недоработка работников аэропорта, либо технический сбой в работе самолета — таковы три версии причин произошедшего. Речи о том, что
Напомним, в ночь на 4 января пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту