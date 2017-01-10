СК рассматривает три версии инцидента с самолетом в аэропорту Калининграда

Калининградский следственный отдел на транспорте прорабатывает три версии причин аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту «Храброво» в ночь на 4 января. Об этом заявил в интервью региональной телекомпании «Каскад» руководитель следственного отдела на транспорте Северо-западного следственного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын.

Ошибка со стороны экипажа, недоработка работников аэропорта, либо технический сбой в работе самолета — таковы три версии причин произошедшего. Речи о том, что взлетно-посадочная полоса Храброво не была готова к приему самолета, не идет. Ранее об этом заявлял и директор аэропорта Александр Корытный.