Подозреваемого в убийстве Екатерины Платоновой проверят на детекторе лжи

Подозреваемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ проверят на детекторе лжи, сообщает 31tv.ru.

Адвокат Николая Ефименко Анатолий Иванов подал ходатайство о прохождении его подзащитным проверки на полиграфе.

Как пояснил адвокат, Николай настаивает на собственной невиновности и выражает готовность пройти проверку на детекторе. Он подчеркнул, что по российскому законодательству показания, полученные с помощью полиграфа, рассматриваются только в качестве косвенной улики. Однако при условии, что они будут говорить в пользу обвиняемого, появятся основания для отдельной проверки в отношении сотрудников полиции, занимающихся расследованием.

Также адвокат отметил, что 7 февраля подходит к концу срок предварительного заключения Николая Ефименко в СИЗО, но он подозревает, что его подзащитного постараются продержать под стражей до самого суда.