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16:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подозреваемого в убийстве Екатерины Платоновой проверят на детекторе лжи

Адвокат Николая Ефименко подал ходатайство о прохождении его подзащитным проверки на полиграфе.

Подозреваемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ проверят на детекторе лжи, сообщает 31tv.ru.

Адвокат Николая Ефименко Анатолий Иванов подал ходатайство о прохождении его подзащитным проверки на полиграфе.

Как пояснил адвокат, Николай настаивает на собственной невиновности и выражает готовность пройти проверку на детекторе. Он подчеркнул, что по российскому законодательству показания, полученные с помощью полиграфа, рассматриваются только в качестве косвенной улики. Однако при условии, что они будут говорить в пользу обвиняемого, появятся основания для отдельной проверки в отношении сотрудников полиции, занимающихся расследованием.

Также адвокат отметил, что 7 февраля подходит к концу срок предварительного заключения Николая Ефименко в СИЗО, но он подозревает, что его подзащитного постараются продержать под стражей до самого суда.

Напомним, дочь экс-директора ЧТЗ Екатерина Платонова скончалась от многочисленных ножевых ранений в помещении магазина на улице Образцова днём 5 декабря 2016 года. 24-летний продавец магазина был доставлен в больницу с малозначительными травмами, как главный свидетель. Спустя несколько дней ему было предъявлено обвинение в убийстве клиентки. По официальной версии, молодой человек выдумал историю о нападении на магазин двух мужчин, и сам нанёс себе раны, чтобы придать истории правдоподобность.

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