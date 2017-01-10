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16:45 (мск), источник: Tengrinews

Бухгалтера больницы в Карагандинской области осудили за завышенную зарплату

Шетский районный суд Карагандинской области осудил бухгалтера местной центральной больницы за незаконное увеличение зарплаты и подделку документов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Судом установлено, что бухгалтер КГП «ЦРБ Шетского района» составила список заработной платы с завышенными суммами и перечислила более 22 миллионов тенге на свою банковскую карту и счета других сотрудников медучреждения. Коллеги бухгалтера эти деньги передали ей обратно. На заседании женщина признала свою вину в полном объеме. Об этом сообщается на сайте Карагандинского областного суда.

Приговором суда женщина признана виновной по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», статье 385 части 2 УК РК «Подделка документов».

«Ей, с применением закона РК “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК”, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с материальной соответственностью в организациях и предприятиях», — отмечается в сообщении.

Суд отсрочил наказание на пять лет, поскольку у осужденной есть малолетние дети. Также с нее взыскано 7 миллионов 764 тысячи 467 тенге в пользу центральной районной больницы в качестве материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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