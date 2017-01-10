В Симферополе молодой человек «по-соседски» обнес кассу

Заступив утром на смену, работник торгового заведения обнаружил недостачу порядка 40 тысяч рублей. Кто-то попросту обнес кассу.

Полиция сработала профессионально и оперативно. Этим «кем-то» оказался 26-летний молодой человек — сотрудник кредитной организации, пункт которой расположен на территории магазина.

Задержанный дал признательные показания в совершении преступления, пояснив, что после смены открыл кассу и похитил деньги, намереваясь рассчитаться с долгами.

Следственным отделом ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.