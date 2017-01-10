Следствие назвало вероятные причины инцидента с самолетом в Храброво
Москва. 10 января. INTERFAX.RU —
Москва. 10 января. INTERFAX.RU —
По его словам, самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки экипажа, сбоя в работе технических систем самолета, а также плохого состояния взлетно-посадочной полосы.
При этом последняя версия пока не находит явных подтверждений.
«Документы, полученные следствием, свидетельствуют о том, что
Более точная информация о причинах происшествия появится после расшифровки бортовых самописцев.
Ожидается, что результаты анализа работы "черных ящиков" будут готовы примерно через неделю.
«В рамках расследования будет проведена
Как сообщалось, 3 января вечером во время посадки самолет «Аэрофлота» выкатился на 5 метров за пределы
Стащить поврежденный самолет с ВПП удалось вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники. Аэропорт возобновил свою работу лишь 5 января в 6.00, приняв первый рейс из Москвы.