Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
В поздних родах обвинили семью
Старшая сестра — это диагноз
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
17:25 (мск), источник: Интерфакс

Следствие назвало вероятные причины инцидента с самолетом в Храброво

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Северо-Западное следственное управление СК РФ рассматривает три вероятные причины авиационного происшествия в аэропорту «Храброво». Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель калининградского отдела Александр Перепилицын.

Источник: РИА "Новости"
По его словам, самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки экипажа, сбоя в работе технических систем самолета, а также плохого состояния взлетно-посадочной полосы.

При этом последняя версия пока не находит явных подтверждений.

«Документы, полученные следствием, свидетельствуют о том, что взлетно-посадочная полоса в целом была готова к приему воздушного судна», — добавил собеседник агентства.

Более точная информация о причинах происшествия появится после расшифровки бортовых самописцев.

Ожидается, что результаты анализа работы "черных ящиков" будут готовы примерно через неделю.

«В рамках расследования будет проведена летно-техническая экспертиза. Большой объем информации предоставит Росавиация, которая работает в интересах следствия», — отметил Перепелицын. По его словам, окончания расследования предварительно можно ожидать не ранее, чем через два месяца.

Читайте также
Работа аэропорта Калининграда вошла в график после простоя из-за ЧП

Как сообщалось, 3 января вечером во время посадки самолет «Аэрофлота» выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали воздушное судно по надувным аварийным трапам.

Из-за того, что самолет находился на взлетно-посадочной полосе, в «Храброво» в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности 19 рейсов, а 2 тыс. 452 пассажира не вылетели из Калининграда.

Стащить поврежденный самолет с ВПП удалось вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники. Аэропорт возобновил свою работу лишь 5 января в 6.00, приняв первый рейс из Москвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Аэропорт Калининграда работает в штатном режиме, но с задержками
© Ньюстюб
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына Актер вместе с семьей снялся в эксклюзивной фотосессии.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь