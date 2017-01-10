Следствие назвало вероятные причины инцидента с самолетом в Храброво

Источник: РИА "Новости"

По его словам, самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки экипажа, сбоя в работе технических систем самолета, а также плохого состояния взлетно-посадочной полосы.

При этом последняя версия пока не находит явных подтверждений. «Документы, полученные следствием, свидетельствуют о том, что взлетно-посадочная полоса в целом была готова к приему воздушного судна», — добавил собеседник агентства. Более точная информация о причинах происшествия появится после расшифровки бортовых самописцев.

Ожидается, что результаты анализа работы "черных ящиков" будут готовы примерно через неделю.

«В рамках расследования будет проведена летно-техническая экспертиза. Большой объем информации предоставит Росавиация, которая работает в интересах следствия», — отметил Перепелицын. По его словам, окончания расследования предварительно можно ожидать не ранее, чем через два месяца.

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