Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минус 60, или Правдивая история похудения
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
В поздних родах обвинили семью
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
В поздних родах обвинили семью
Старшая сестра — это диагноз
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Подростка убило током при катании с горки
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
16:55 (мск), источник: Интерфакс

В административном здании на Новой площади в Москве произошел пожар

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Электрощитовая загорелась в здании на Новой площади в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В административном здании по адресу: Новая площадь 8, строение 2 происходит загорание в электрощитовой на первом этаже на площади 10 кв.м», — сказал сотрудник пресс-службы.

Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что в результате возгорания пострадали два человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
СКР назвал возможные причины инцидента с самолетом в Храброво
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына Актер вместе с семьей снялся в эксклюзивной фотосессии.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь