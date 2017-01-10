В административном здании на Новой площади в Москве произошел пожар

«В административном здании по адресу: Новая площадь 8, строение 2 происходит загорание в электрощитовой на первом этаже на площади 10 кв.м», — сказал сотрудник пресс-службы.

Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что в результате возгорания пострадали два человека.