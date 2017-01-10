В административном здании на Новой площади в Москве произошел пожар
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Электрощитовая загорелась в здании на Новой площади в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Электрощитовая загорелась в здании на Новой площади в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
«В административном здании по адресу: Новая площадь 8, строение 2 происходит загорание в электрощитовой на первом этаже на площади 10 кв.м», — сказал сотрудник
Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что в результате возгорания пострадали два человека.