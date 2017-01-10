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17:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде внедорожник врезался в трамвай на разворотном кольце

Внедорожник Mitsubishi протаранил трамвай на разворотном кольце около «Каустика» в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», ДТП произошло около 15:14 во вторник, 10 января. Иномарка ехал по улице 40 лет ВЛКСМ по направлению движения в сторону поселка Светлый Яр. При пересечении путей водитель внедорожника не уступил дорогу уже выехавшему с разворотного кольца трамваю и врезался в него. В результате происшествия оба транспортных средства получили повреждения.

Около часа из-за ДТП трамваи вынуждены были ездить от остановки «Судоверфь» до депо. Сейчас движение электротранспорта восстановлено.

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