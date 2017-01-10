Окровавленные люди в масках сорвали суд по делу экс-беркутовцев
Праворадикальная группировка С14 устроила в суде над
Праворадикальная группировка С14 устроила в суде над
Участники акции выразили недовольство состоянием судебного процесса и заявили о затягивании рассмотрения дела.
Вместе с тем, по словам судьи Сергея Дячука, через подобные перфомансы суд потерял 4 рабочих дня для рассмотрения процесса. Следующее заседание состоится 17 января.
Ранее мы писали о том, что Надежда Савченко оправдала Беркут на Майдане, аргументировав их действия тем, что у них «был приказ».