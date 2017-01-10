Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января
Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом в Нижнем Новгороде 10 января 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
По словам собеседника агентства, авария произошла в районе остановки «Сельхозакадемия» на пр. Гагарина (Приокский район) в 12:20.
«По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус МАЗ. Тот врезался в автобус ПАЗ, а тот, в свою очередь, — в троллейбус», — сообщили в
За медицинской помощью обратились шесть пострадавших в результате этого ДТП граждан, однако насколько серьезные травмы были ими получены, пока неизвестно.