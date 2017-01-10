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17:47 (мск), источник: Tengrinews

Возобновлено дело о пропаже мальчика 21 год назад в Семее

В Семее возобновлено уголовное дело по факту исчезновения мальчика, без вести пропавшего 21 год назад. Родственники настаивают на продолжении поисков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В 1996 году 5-летний Ержан Суюнжанов находился в детском оздоровительном санатории «Сосна» с подозрением на туберкулез. Последний раз его видели там 14 июля. В этот день детей вывели на обычную прогулку, после чего ребенок бесследно пропал.

По данным полицейских, дети должны были прогуливаться вблизи санатория и под присмотром медсестры. Однако в этот день вместо себя она отправила двух санитаров, которые по незнанию повели детей гулять в лес.

За допущенную халатность персонал понес ответственность. Однако ребенка так и не удалось найти. К поискам была подключена воинская часть, территорию осматривали с вертолета. Поиски продолжались 10 лет, после чего были прекращены за давностью лет.

В 2009 году по настоянию родственников пропавшего мальчика уголовное дело возобновили по статье «похищение». Спустя некоторое время после безрезультатных действий оно было направлено в архив.

Родители без вести пропавшего Ержана давно умерли. Его поисками продолжает заниматься родной дядя Даниал Суюнжанов. Недовольный работой правоохранительных органов, он не перестал все эти годы писать заявления и биться во все инстанции.

«Я был на приемах у акимов, у министра, генерального прокурора. Мы до сих пор мучаемся: у нас нет никаких доказательств смерти нашего мальчика. Все эти годы мы находимся в неведении — жив он или нет. Я обращался ко всевозможным экстрасенсам. Но ни один из них не сказал, что видит его мертвым. Возможно, его похитили и держат где-то. Мы не теряем надежды, поэтому просим всех, кто что-либо знает, откликнуться, может, кто-то что-то вспомнит», — говорит Даниал Суюнжанов, добившийся того, чтобы его племянник проходил в уголовном деле не как без вести пропавший, а как похищенный.

Как сообщили в УВД, сейчас в рамках вновь открытого уголовного дела ведется опрос всех 15 детей, которые 14 июля 1996 года находились вместе с Ержаном на прогулке. Половина из них уже опрошена. Лишь один человек смог что-то вспомнить.

«Все усложняет то, что детям было тогда, как и Ержану, по 5−6 лет. Но была там и 11-летняя Жадыра. Сегодня она уже мать двоих детей. Мы опросили ее. Единственное, что она помнит, как Ержан побежал за бабочкой в лес. После этого его никто не видел», — рассказал оперуполномоченный отдела розыска УВД Семея Саят Сарпов.

Также будут вновь опрошены бывшие сотрудники санатория, работавшие в то время. Главным образом полицейские намерены поговорить с той медсестрой, которая отправила двух санитаров гулять с детьми. Известно, что 10 лет назад она уехала в Россию. Местным правоохранительным органам уже направлено обращение о необходимости ее найти.

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