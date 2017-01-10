На Дону экс-чиновника районной администрации будут судить за аферу на 4,5 млн рублей

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый — начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Морозовского района возглавлял конкурсную комиссию во время проведения аукциона на право выполнения строительных работ в местной школе. В результате мужчина незаконно признал победителем одну из фирм и заключил с ней договор.

«При этом он знал, что подрядчик не выполнил указанные работы в полном объеме, но подписал разрешение на их приемку и оплату. Из-за подобных действий за фактическую “недоработку” выплатили почти 4,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ЮФО.

Кроме того, чиновник нелегально выдал разрешение на старт объекта в эксплуатацию. Против мужчины возбудили дело по ст. 286 (Превышение должностных полномочий) и ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Дело направлено в суд.