В Болгарии определена дата суда по делу об убийстве пермячки и её сына

Обвинительное заключение по делу об убийстве пермячки Анны Л. и её 5-летнего сына Никиты утвердила прокуратура Болгарии, сообщает legalworld.bg.

По версии следствия, Герман Костин убил пермячку и её ребёнка из-за денег. Занимающийся продажей недвижимости мужчина познакомился с Анной в 2012 году, задолго до совершения преступления. Именно он помог Анне и ее семье приобрести недвижимость на Кипре. После этого Костин неоднократно имел коммерческие дела с мужем Анны — предлагал инвестировать деньги, участвовать в различных проектах.

По версии следствия, в какой-то момент Анна заподозрила агента по недвижимости в мошенничестве, после чего он решил убить её и завладеть ее деньгами.

Напомним, преступление было совершено весной 2015 года. В апреле чемодан с телом убитого мальчика нашли на берегу озера Пасарел в Болгарии. А двумя неделями ранее полиция обнаружила останки его матери.