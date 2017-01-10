Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
9Стрельба в стамбульском клубе
21:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Болгарии определена дата суда по делу об убийстве пермячки и её сына

Слушание назначено на 23 января.

Обвинительное заключение по делу об убийстве пермячки Анны Л. и её 5-летнего сына Никиты утвердила прокуратура Болгарии, сообщает legalworld.bg.

По версии следствия, Герман Костин убил пермячку и её ребёнка из-за денег. Занимающийся продажей недвижимости мужчина познакомился с Анной в 2012 году, задолго до совершения преступления. Именно он помог Анне и ее семье приобрести недвижимость на Кипре. После этого Костин неоднократно имел коммерческие дела с мужем Анны — предлагал инвестировать деньги, участвовать в различных проектах.

По версии следствия, в какой-то момент Анна заподозрила агента по недвижимости в мошенничестве, после чего он решил убить её и завладеть ее деньгами.

Напомним, преступление было совершено весной 2015 года. В апреле чемодан с телом убитого мальчика нашли на берегу озера Пасарел в Болгарии. А двумя неделями ранее полиция обнаружила останки его матери.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Сенат США планирует наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Объем Резервного фонда РФ за 2016 год уменьшился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Гройсман заверил в надежности транзита газа через Украину
В Москве умер эколог и политик Алексей Яблоков
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь