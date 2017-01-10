В Болгарии определена дата суда по делу об убийстве пермячки и её сына
Слушание назначено на 23 января.
Слушание назначено на 23 января.
Обвинительное заключение по делу об убийстве пермячки Анны Л. и её 5-летнего сына Никиты утвердила прокуратура Болгарии, сообщает legalworld.bg.
По версии следствия, Герман Костин убил пермячку и её ребёнка
По версии следствия, в
Напомним, преступление было совершено весной 2015 года. В апреле чемодан с телом убитого мальчика нашли на берегу озера Пасарел в Болгарии. А двумя неделями ранее полиция обнаружила останки его матери.