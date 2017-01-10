В Миорском районе хозяйка подожгла себя и дом, пытаясь растопить печь

О пожаре в доме деревни Слобода Миорского района вечером 9 января сообщил хозяин жилища. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и обнаружили уже открытое горение, произошло частичное обрушение кровли.

«Проживавшие в доме 70-летние супруги покинули жилище самостоятельно еще до прибытия подразделений МЧС. После осмотра врачами скорой медицинской помощи хозяйка с диагнозом ожоги руки и голени 1-й степени на площади 5% тела госпитализирована в Миорскую ЦРБ», — рассказали в управлении.

Как выяснилось, при растопке печи на женщине загорелась одежда. Она пыталась сбить пламя, но огонь перекинулся на шторы, обои и быстро распространился по дому. После тушения одежды пенсионеры покинули дом и вызвали спасателей.

Пожар ликвидировали, но вот для дальнейшего проживания дом непригоден — уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме, повреждены стены.

В Миорском районе вчера произошло 3 пожара. Результатом одного из них в деревне Климяты стала гибель 90-летней женщины.