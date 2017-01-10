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21:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки

На Уктусе.

Вечером 10 января в Екатеринбурге загорелась десятиэтажка на Просторной. Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже поступило в 17.17, сообщили «Уралинформбюро» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали 16 единиц техники и 52 человека личного состава. Из здания эвакуировали 13 человек, в том числе 2 детей. Никто не пострадал.

Огонь охватил 40 квадратных метров. С пожаром справились к 19.45. Причина устанавливается.

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