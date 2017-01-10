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21:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца

Врачи по-прежнему не дают прогнозов.

Покалеченный в Екатеринбурге судебный пристав остается в коме, его состояние не меняется, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горздрава. Врачи не берутся делать прогнозов. В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе пациента в реабилитационное учреждение.

Пристав перенес трепанацию черепа после травмы, полученной 5 октября 2016 года на улице Шварца — с балкона ему на голову скинули бутылку. Обвинение в посягательстве на жизнь предъявлено бизнесмену Виталию Сиволапу, совладельцу похоронного дома «Вознесение» и фигуранту уголовного дела против руководства МУГИСО. За Сиволапом числится долг в 80 миллионов рублей. По предварительным данным, сотрудник ФССП приходил именно к нему. Обвиняемый находится в СИЗО, свою причастность к произошедшему отрицает.

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