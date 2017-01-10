В Петербурге погибшего в метро мужчину на рельсы столкнул знакомый

Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». По словам очевидцев, из-за инцидента произошел сбой движения поездов на оранжевой ветке петербургского метро.

«Из материалов уголовного дела следует, что утром 10 января на платформе станции метро “Площадь Александра Невского” между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Личность мужчины, толкнувшего своего знакомого на рельсы, уже установлена. Принимаются меры к его задержанию, добавили в ГСУСК.