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18:50 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге погибшего в метро мужчину на рельсы столкнул знакомый

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мужчину, погибшего при падении на рельсы в метро Санкт-Петербурга, толкнул с платформы его знакомый после конфликта, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». По словам очевидцев, из-за инцидента произошел сбой движения поездов на оранжевой ветке петербургского метро.

«Из материалов уголовного дела следует, что утром 10 января на платформе станции метро “Площадь Александра Невского” между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Личность мужчины, толкнувшего своего знакомого на рельсы, уже установлена. Принимаются меры к его задержанию, добавили в ГСУСК.

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