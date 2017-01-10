В Петербурге погибшего в метро мужчину на рельсы столкнул знакомый
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мужчину, погибшего при падении на рельсы в метро
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мужчину, погибшего при падении на рельсы в метро
Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». По словам очевидцев,
«Из материалов уголовного дела следует, что утром 10 января на платформе станции метро “Площадь Александра Невского” между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следственного управления.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Личность мужчины, толкнувшего своего знакомого на рельсы, уже установлена. Принимаются меры к его задержанию, добавили в ГСУСК.