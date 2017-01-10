В уфимской поликлинике женщина с прооперированной ногой ползком добиралась до рентген-кабинета
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимской поликлинике женщина с прооперированной ногой ползком добиралась до
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимской поликлинике женщина с прооперированной ногой ползком добиралась до
Ирина Т., дочь пожилой женщины, рассказала агентству «Башинформ» о том, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает, пандусы и коляски — отсутствуют.
«7 декабря прошлого года маму прооперировали. Ей был сделан металлостеосинтез нижней трети большеберцовой кости левой ноги. Выписали 15 декабря. На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается
Ирина Т., поднять маму на себе она не может. «В регистратуре просили хотя бы скамеечку