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19:17 (мск), источник: РИА Новости

В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса, штат Алабама, сообщает Fox News.

По его данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

Как заявила телеканалу CBS представитель городской полиции Тина Ричардсон, по меньшей мере один вооруженный человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.

«В настоящее время переговорщики пытаются установить контакт с подозреваемым», — сказала она.

По ее словам, во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.

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