В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке

По его данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

Как заявила телеканалу CBS представитель городской полиции Тина Ричардсон, по меньшей мере один вооруженный человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.

«В настоящее время переговорщики пытаются установить контакт с подозреваемым», — сказала она.

По ее словам, во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.