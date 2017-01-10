В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса, штат Алабама, сообщает Fox News.
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса, штат Алабама, сообщает Fox News.
По его данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.
Как заявила телеканалу CBS представитель городской полиции Тина Ричардсон, по меньшей мере один вооруженный человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.
«В настоящее время переговорщики пытаются установить контакт с подозреваемым», — сказала она.
По ее словам, во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.