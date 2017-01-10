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20:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорус сыграл в русскую рулетку в Подмосковье и погиб

В поселке Тимонино в Волоколамском районе, что недалеко от Москвы, игра в русскую рулетку закончилась гибелью гражданина Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом сообщил телеканал 360.

Трагедия произошла вечером 9 января. 36-летний белорус был в гостях у знакомого, приятели пили алкоголь. Во время вечеринки белорусу захотелось развлечься. Он достал сигнальный револьвер, переделанный под боевые патроны, пару раз выстрелил в потолок.

Но этого ему показалось недостаточно. Мужчина предложил товарищу сыграть в русскую рулетку. Рискнуть жизнью сперва решил сам — раскрутил барабан и выстрелил себе в висок. Увы, фортуна в тот день была не на его стороне.

Позже в барабане револьвера насчитали четыре стреляные гильзы и три патрона. Оружие изъяли с места происшествия.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Они исключают убийство, основная версия гибели белоруса — неосторожное обращение с оружием.

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