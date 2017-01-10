В Петропавловске из-за порыва водопровода затопило несколько улиц

По сообщениям очевидцев, вода появилась на улице Магжана Жумабаева около девяти часов вечера 10 января. За короткое время автодорога была затоплена, вода стала растекаться и по другим улицам, пошла вниз по улице Интернациональной.

В это же время в нескольких микрорайонах Петропавловска исчезла вода из крана. Как позже сообщили в пресс-службе ТОО «Кызылжар су», произошло это из-за падения давления.

На данный момент водообеспечение микрорайонов восстановлено, кроме пяти домов, находящихся на улице Жумабаева. К ним обещали организовать подвоз воды. На место выехали 4 ремонтных бригады ТОО «Кызылжар су».

«Поврежден водопровод диаметром 800 миллиметров. Его проложили 8 лет назад. Сейчас принимаются все необходимые меры», — сказал главный инженер ТОО «Кызылжар су» Сергей Визеров.

Предположительное время работ ремонтных бригад — до утра 11 января. Улица Жумабаева остается закрытой для проезда транспорта до устранения причин аварии.

Отметим, что в Петропавловске сейчас минус 20 градусов, а значит скоро все затопленные участки дорог могут превратиться в настоящий каток.