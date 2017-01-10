В Петропавловске из-за порыва водопровода затопило несколько улиц
В Петропавловске прошел порыв водопровода на улице Магжана Жумабаева. Вода залила автодорогу, движение перекрыто, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В Петропавловске прошел порыв водопровода на улице Магжана Жумабаева. Вода залила автодорогу, движение перекрыто, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
По сообщениям очевидцев, вода появилась на улице Магжана Жумабаева около девяти часов вечера 10 января. За короткое время автодорога была затоплена, вода стала растекаться и по другим улицам, пошла вниз по улице Интернациональной.
В это же время в нескольких микрорайонах Петропавловска исчезла вода из крана. Как позже сообщили в
На данный момент водообеспечение микрорайонов восстановлено, кроме пяти домов, находящихся на улице Жумабаева. К ним обещали организовать подвоз воды. На место выехали 4 ремонтных бригады ТОО «Кызылжар су».
«Поврежден водопровод диаметром 800 миллиметров. Его проложили 8 лет назад. Сейчас принимаются все необходимые меры», — сказал главный инженер ТОО «Кызылжар су» Сергей Визеров.
Предположительное время работ ремонтных бригад — до утра 11 января. Улица Жумабаева остается закрытой для проезда транспорта до устранения причин аварии.
Отметим, что в Петропавловске сейчас минус 20 градусов, а значит скоро все затопленные участки дорог могут превратиться в настоящий каток.