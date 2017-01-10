Больше миллиона: в Киеве директор санатория разжилась на АТОшниках

В ходе досудебного расследования выяснилось, что директор государственного оздоровительного комплекса внесла в официальные документы заведомо ложные сведения. В результате деньги, выделенные из бюджета на реализацию госпрограммы «Мероприятие психологической реабилитации пострадавших участников АТО», осели в кармане директора.

«Действия должностного лица квалифицированы по части 1 статьи 366 (служебный подлог) и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Если вина руководителя санатория будет доказана, госслужащей светит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве задержали на взятке ректора института.