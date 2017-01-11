В Волгограде управляющая компания задолжала шесть миллионов рублей
Проверку деятельности ООО «КРУК» провела прокуратура Красноармейского района города Волгограда.
Проверку деятельности ООО «КРУК» провела прокуратура Красноармейского района города Волгограда.
Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужило обращение МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Госпредприятие заявило о задолженности УК за коммунальные ресурсы.
В результате проверок прокуратуры выяснилось, что бывший директор управляющей организации ООО «КРУК» с декабря 2013 по март 2015 года деньги, которые граждане направляли УК в качестве оплаты коммунальных ресурсов, необоснованно направлял на иные цели — на оказание услуг
Возбуждено уголовное дело. Расследование начато отделом по Красноармейскому району г. Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями): дело в том, что расчет с ресурсоснабжающими организациями УК производило через