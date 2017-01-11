В Волгограде управляющая компания задолжала шесть миллионов рублей

Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужило обращение МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Госпредприятие заявило о задолженности УК за коммунальные ресурсы.

В результате проверок прокуратуры выяснилось, что бывший директор управляющей организации ООО «КРУК» с декабря 2013 по март 2015 года деньги, которые граждане направляли УК в качестве оплаты коммунальных ресурсов, необоснованно направлял на иные цели — на оказание услуг информационно-вычислительного центра ООО «УВЦ ЖКХ». В результате МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» не получило почти 6 млн рублей.