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10:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде управляющая компания задолжала шесть миллионов рублей

Проверку деятельности ООО «КРУК» провела прокуратура Красноармейского района города Волгограда.

Источник: РИАЦ

Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужило обращение МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Госпредприятие заявило о задолженности УК за коммунальные ресурсы.

В результате проверок прокуратуры выяснилось, что бывший директор управляющей организации ООО «КРУК» с декабря 2013 по март 2015 года деньги, которые граждане направляли УК в качестве оплаты коммунальных ресурсов, необоснованно направлял на иные цели — на оказание услуг информационно-вычислительного центра ООО «УВЦ ЖКХ». В результате МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» не получило почти 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование начато отделом по Красноармейскому району г. Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями): дело в том, что расчет с ресурсоснабжающими организациями УК производило через информационно-вычислительную компанию, которая при этом взимала за свои услуги почти 2 процента от общей суммы. Нарушение действующего законодательства выявлено и в том, что никаких соглашений с поставщиком услуг управляющая компания «КРУК» не заключала, а допуслуги оплачивались из средств, собранных с населения в качестве оплаты за горячее и холодное водоснабжение. В результате таких действий за период с 1 декабря 2013 года по 31 марта 2015 года МУП «ВКХ» недополучило почти 6 миллионов рублей. Задолженность не погашена и по сей день.

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