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22:33 (мск), источник: УНИАН

«Цифры, которые шокируют»: журналист рассказал о количестве самоубийств среди военных в зоне АТО за прошлый год

В прошлом году в зоне АТО небоевых потерь среди украинских военных было больше, чем погибших в боях.

Источник: УНИАН

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Алексей Братущак, ссылаясь на официальные данные Минобороны.

«Сегодня получил ответ из Минобороны на свой запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств — 63, по умершим вследствие болезней — 58», — пишет журналист.

По его словам, он теперь готовит запрос в военную прокуратуру: «сколько виновных за небоевые потери было установлено?».

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