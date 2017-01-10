«Цифры, которые шокируют»: журналист рассказал о количестве самоубийств среди военных в зоне АТО за прошлый год

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Алексей Братущак, ссылаясь на официальные данные Минобороны.

«Сегодня получил ответ из Минобороны на свой запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств — 63, по умершим вследствие болезней — 58», — пишет журналист.

По его словам, он теперь готовит запрос в военную прокуратуру: «сколько виновных за небоевые потери было установлено?».