Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении»
В поздних родах обвинили семью
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Минус 60, или Правдивая история похудения
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
1135-летие герцогини Кембриджской
25События года в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
00:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Кавказский узел» затянулся в Ростове-на-Дону

Во вторник в центре Ростова-на-Дону неизвестные напали на корреспондента интернет-издания «Кавказский узел» Владислава Рязанцева. Пять человек с закрытыми лицами избили журналиста возле здания администрации города и беспрепятственно скрылись. За неделю до этого ему поступали СМС с угрозами. Полиция ведет проверку по факту нанесения телесных повреждений.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как рассказал «Ъ» Владислав Рязанцев, он вместе с супругой прогуливался в центре Ростова-на-Дону по площади Советов, прямо напротив здания городской администрации. «Внезапно со спины к нам подбежал человек в спортивном костюме, с замотанным шарфом лицом. Со словами ''Пойдем поговорим'', он толкнул меня и ударил по голове»,- рассказал господин Рязанцев. Журналист упал, и к нему подбежали еще четыре человека с закрытыми лицами. Они начали бить корреспондента, но тому пришли на помощь случайные прохожие. «Люди отогнали нападавших, и те ретировались куда-то по главной улице», — сказал Владислав Рязанцев.

В травмпункте врачи зафиксировали ушиб мягких тканей головы и руки. Позже туда подъехали сотрудники полиции, которые, по словам Владислава Рязанцева, три раза брали объяснительные.

Напомним, что накануне главный редактор «Кавказского Узла» Григорий Шведов обратился в Следственный комитет по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который в своем блоге призвал «укоротить язык» и «вырвать клыки» «псу по кличке “Швед”», чтобы «развязать ''Кавказский узел''». Впрочем, Владислав Рязанцев заявил «Ъ», что лишь «допускает» возможную связь нападения с этим скандалом, но не исключает и других причин. Он добавил, что в начале января получил несколько СМС с угрозами, в частности, с текстом «На Влада есть заказ».

В полиции города вчера не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» нападение на журналиста.

Александр Черных

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марин Ле Пен отгородилась от России
В Сенате США представили закон о санкциях в отношении РФ
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
Гройсман заверил в надежности транзита газа через Украину
В Москве умер эколог и политик Алексей Яблоков
ЕС может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь