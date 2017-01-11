«Кавказский узел» затянулся в Ростове-на-Дону

Как рассказал «Ъ» Владислав Рязанцев, он вместе с супругой прогуливался в центре Ростова-на-Дону по площади Советов, прямо напротив здания городской администрации. «Внезапно со спины к нам подбежал человек в спортивном костюме, с замотанным шарфом лицом. Со словами ''Пойдем поговорим'', он толкнул меня и ударил по голове»,- рассказал господин Рязанцев. Журналист упал, и к нему подбежали еще четыре человека с закрытыми лицами. Они начали бить корреспондента, но тому пришли на помощь случайные прохожие. «Люди отогнали нападавших, и те ретировались куда-то по главной улице», — сказал Владислав Рязанцев.

В травмпункте врачи зафиксировали ушиб мягких тканей головы и руки. Позже туда подъехали сотрудники полиции, которые, по словам Владислава Рязанцева, три раза брали объяснительные.

Напомним, что накануне главный редактор «Кавказского Узла» Григорий Шведов обратился в Следственный комитет по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который в своем блоге призвал «укоротить язык» и «вырвать клыки» «псу по кличке “Швед”», чтобы «развязать ''Кавказский узел''». Впрочем, Владислав Рязанцев заявил «Ъ», что лишь «допускает» возможную связь нападения с этим скандалом, но не исключает и других причин. Он добавил, что в начале января получил несколько СМС с угрозами, в частности, с текстом «На Влада есть заказ».

В полиции города вчера не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» нападение на журналиста.

Александр Черных