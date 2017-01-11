«Кавказский узел» затянулся в Ростове-на-Дону
Во вторник в центре
Во вторник в центре
Как рассказал «Ъ» Владислав Рязанцев, он вместе с супругой прогуливался в центре
В травмпункте врачи зафиксировали ушиб мягких тканей головы и руки. Позже туда подъехали сотрудники полиции, которые, по словам Владислава Рязанцева, три раза брали объяснительные.
Напомним, что накануне главный редактор «Кавказского Узла» Григорий Шведов обратился в Следственный комитет по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который в своем блоге призвал «укоротить язык» и «вырвать клыки» «псу по кличке “Швед”», чтобы «развязать ''Кавказский узел''». Впрочем, Владислав Рязанцев заявил «Ъ», что лишь «допускает» возможную связь нападения с этим скандалом, но не исключает и других причин. Он добавил, что в начале января получил несколько СМС с угрозами, в частности, с текстом «На Влада есть заказ».
В полиции города вчера не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» нападение на журналиста.
Александр Черных