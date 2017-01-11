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00:52 (мск), источник: 112.ua

В Днепропетровской обл. произошло боестолкновение со стрельбой и взрывом гранаты, — депутат

В Новоалександровке, в 3 км от города Днепра, произошла перестрелка неизвестных с представителями охранной компании. Также был расстрелян автомобиль полиции, который прибыл на место происшествия.

Источник: 112.ua

Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

По словам депутата, инцидент произошел еще 7 января.

«Попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют ломают ребра, жильцы дома тоже “в скотче”, к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины — по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами: РГД-5 сработала, Ф-1 “заснула” под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый лёгкий — сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках», — написал Колесник.

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