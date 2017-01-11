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01:20 (мск), источник: ТАСС

Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американец Дилан Руф, признанный виновным в убийстве девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), приговорен к смертной казни. Такой вердикт вынесло во вторник жюри присяжных по итогам заседания в федеральном суде в Чарлстоне, сообщило агентство Associated Press (AP).

Источник: AP 2016

Как отмечается, присяжные совещались в течение трех часов, по итогам которых единогласно вынесли вердикт, приговорив Руфа к высшей мере наказания. Как заявили в американском министерстве юстиции, он является первым в США подсудимым, приговоренным к смертной казни за совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью.

Стрельба в Чарлстоне

17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял из пистолета собравшихся на курсы изучения Библии прихожан. Федеральными правоохранительными органами США в отношении него были выдвинуты обвинения в общей сложности по 33 пунктам, включая убийство девяти человек и совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью. 15 декабря прошлого года жюри присяжных в Чарлстоне признало Руфа виновным по всем пунктам.

Во время заключительного этапа судебного процесса, в ходе которого присяжные определяли меру наказания, Руф защищал себя самостоятельно, отказавшись от услуг адвокатов. Выступая с заключительным словом, он отказался раскаяться в содеянном. «Я чувствовал, что был должен сделать это, и я до сих пор считаю, что должен был сделать это», — сообщил Руф.

Позднее в 2017 году в Южной Каролине, как ожидается, пройдет еще один процесс по делу убийцы — по обвинениям, выдвинутым против него на уровне штата.

Обвиняемый в стрельбе в Чарльстоне планировал расстрел в колледже
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