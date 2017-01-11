Случаев мошенничества стало больше в начале года в Иркутской области
Вдвое больше случаев мошенничества зафиксировано в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вдвое больше случаев мошенничества зафиксировано в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только за минувшие сутки в полицию поступило сразу 6 сообщений о подобных преступлениях. Часто страдают автолюбители, решившие купить транспортное средство через интернет. 100 000 рублей перевела 26-летняя ангарчанка обманщику, пытаясь купить автомобиль. 230 000 лишился мечтавший о снегоходе пенсионер из