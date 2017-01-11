Случаев мошенничества стало больше в начале года в Иркутской области

Только за минувшие сутки в полицию поступило сразу 6 сообщений о подобных преступлениях. Часто страдают автолюбители, решившие купить транспортное средство через интернет. 100 000 рублей перевела 26-летняя ангарчанка обманщику, пытаясь купить автомобиль. 230 000 лишился мечтавший о снегоходе пенсионер из Железногорска-Илимского. В Нижнеудинске 22-летний мужчина отдал 45 000 за несуществующий трактор. А иркутянину, купившему запчасти на 22 000 рублей, их так и не прислали. По-прежнему от обмана страдают пенсионеры, которым злоумышленники предлагают получить «президентскую выплату».