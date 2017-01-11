Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Президент США прямо угрожал Путину во время личной встречи
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
25События года в фотографиях
10«Мин нет»
07:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Случаев мошенничества стало больше в начале года в Иркутской области

Вдвое больше случаев мошенничества зафиксировано в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только за минувшие сутки в полицию поступило сразу 6 сообщений о подобных преступлениях. Часто страдают автолюбители, решившие купить транспортное средство через интернет. 100 000 рублей перевела 26-летняя ангарчанка обманщику, пытаясь купить автомобиль. 230 000 лишился мечтавший о снегоходе пенсионер из Железногорска-Илимского. В Нижнеудинске 22-летний мужчина отдал 45 000 за несуществующий трактор. А иркутянину, купившему запчасти на 22 000 рублей, их так и не прислали. По-прежнему от обмана страдают пенсионеры, которым злоумышленники предлагают получить «президентскую выплату».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Обама призвал «восстановить демократические институты» в США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь