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03:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Охотник в Хабаровском крае убил друга, приняв его за кабана

В ходе следствия мужчина дал признательные показания, раскаялся.

Хабаровск, 11 января, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам причинении смерти по неосторожности. Во время охоты он выстрелил в друга, приняв его за кабана, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другом 29 декабря 2016 года охотились на кабана в лесных угодьях, расположенных в районе станции Джелюмкен Амурского района. У мужчин была лицензия на отстрел зверя. Друзья разделились: подозреваемый пошел по кабаньей тропе, его друг параллельно ей. Когда первый дошел до лежбища зверя, то он услышал сбоку треск, обернулся и увидел примерно в 30 метрах от себя в кустах темный силуэт, который он ошибочно принял за кабана. Мужчина выстрелил из карабина в направлении силуэта. Пуля попала его другу в грудь. От полученного ранения 43-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия мужчина дал признательные показания, раскаялся. Он рассказал, что погибший был его другом, причем они дружили семьями. Подозреваемый больше 20 лет занимается охотой и с ним впервые произошло такое ЧП. Необходимо отметить, что оба мужчины никогда к уголовной ответственности не привлекались.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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