МВД уточнило информацию по тройной смертельной аварии под Новосибирском

ДТП произошло около 7.30 на 53-м километре автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар (К-17Р). Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и SsangYong Musso.

Водитель «Жигулей» следовал в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Личности погибших устанавливаются. Травмы получили двое подростков, находившихся в салоне ВАЗ-2107, а также водитель автомобиля SsangYong (мужчина 1965 года рождения).