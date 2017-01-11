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07:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

МВД уточнило информацию по тройной смертельной аварии под Новосибирском

Стали известны подробности вчерашней трагедии, в которой погибли три человека.

ДТП произошло около 7.30 на 53-м километре автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар (К-17Р). Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и SsangYong Musso.

Водитель «Жигулей» следовал в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Личности погибших устанавливаются. Травмы получили двое подростков, находившихся в салоне ВАЗ-2107, а также водитель автомобиля SsangYong (мужчина 1965 года рождения).

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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