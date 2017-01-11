МВД уточнило информацию по тройной смертельной аварии под Новосибирском
Стали известны подробности вчерашней трагедии, в которой погибли три человека.
Стали известны подробности вчерашней трагедии, в которой погибли три человека.
ДТП произошло около 7.30 на 53-м километре автодороги
Водитель «Жигулей» следовал в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Личности погибших устанавливаются. Травмы получили двое подростков, находившихся в салоне ВАЗ-2107, а также водитель автомобиля SsangYong (мужчина 1965 года рождения).
По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает