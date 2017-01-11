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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Сиделка предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений во Владивостоке

Женщине грозит реальный срок.

Местная жительница обвиняется в совершении кражи в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что потерпевший обратился в агентство по подбору домашнего персонала и нанял сиделку для своей сожительницы, нуждающейся в дополнительном уходе по состоянию здоровья. Проработав некоторое время, злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила ювелирные изделия из шкатулки: золотые серьги и украшения из белого золота. Вскоре мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 310 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские задержали ранее не судимую 56-летнюю жительницу Владивостока. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы до 6 лет.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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