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03:33 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине попавшая в ДТП машина скорой помощи сгорела

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв — РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, который в среду утром попал в ДТП с пятью жертвами на Сахалине, сгорел, подтвердили в МЧС, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

«В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.

Утром в среду на 203-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха, в Макаровском районе произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с грузовиком Isuzu Elf, в результате аварии погиб водитель грузовика и четверо пассажиров скорой помощи. Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

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