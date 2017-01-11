На Сахалине попавшая в ДТП машина скорой помощи сгорела

«В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.

Утром в среду на 203-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха, в Макаровском районе произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с грузовиком Isuzu Elf, в результате аварии погиб водитель грузовика и четверо пассажиров скорой помощи. Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.