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04:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве из-за отравления газом погиб человек

Один человек погиб и еще три серьезно пострадали в результате утечки бытового газа на западе Москвы. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, около 01:35 мск 11 января в оперативные службы поступило сообщение о запахе газа в пятиэтажном жилом доме номер два на Запорожской улице. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в квартире на третьем этаже четырех человек. Врачи скорой помощи констатировали смерть одного из них, остальные трое были срочно отправлены в реанимацию. Состояние здоровья выживших медики оценивают как крайне тяжелое.

По предварительным данным, в квартире произошла утечка газа, эта версия сейчас проверяется. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты Мосгаза.

10 января стало известно о гибели в подмосковном Подольске двоих мужчин и женщины в результате отравления бытовым газом в жилом доме на улице Кирова. Еще восемь жильцов того же дома, в том числе четверо детей, в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. В настоящее время по этому инциденту проводится доследственная проверка.

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