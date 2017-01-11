Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей

«Что касается Алексея Улюкаева (.. .) то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», — сказал Краснов.

Он также рассказал, что только по громким уголовным делам арестовано имущество на сумму около 18 млрд руб.

«Так, у Александра Хорошавина ( экс-губернатора Сахалина — ИФ) арестованы недвижимое имущество и автомобили, оцениваемые в 320 млн руб., а также ценности и денежные средства на сумму более 1,7 млрд руб. Всего наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 млрд руб. По делу Вячеслава Гайзера ( экс-губернатор Коми — ИФ) и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд руб.», — сообщил зампредседателя СКР.

В ночь на 15 ноября СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отстранили от должности весной 2015 года. По версии следствия, за 2 года он получил взятки на сумму 5,6 млн долларов. Сейчас он находится под арестом.