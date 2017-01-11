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04:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Нижнеудинском районе задержаны браконьеры, добывавшие кабаргу

Браконьеры, добывавшие кабаргу, задержаны в Тофаларском заказнике.

Двух жителей пос. Верхняя Гутара задержали на территории Тофаларского заказника во время рейда по поимке браконьеров, добывавших кабаргу. Как сообщает 10 января 2017 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», мужчины были задержаны с шестью добытыми кабаргами, двумя ружьями, пятью нахоженными по кабарге собаками, петлями и капканами.

Одним из нарушителей оказался бывший госинспектор по охране территории Тофаларского заказника, на вертолете МИ-8 он был доставлен в Нижнеудинский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям 262 и 258 УК РФ, сумма нанесенного ущерба составила 540 тыс. рублей, изъята единица нелегального и единица зарегистрированного оружия.

Рейд по поимке браконьеров прошёл на территории Тофаларского заказника в конце декабря 2016 года. Полицейские, сотрудники СОБРа и руководитель заказника Владимир Богатырь в ходе рейда прошли по горной тайге на лыжах и пешком около 70 км.

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