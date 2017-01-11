В Нижнеудинском районе задержаны браконьеры, добывавшие кабаргу
Браконьеры, добывавшие кабаргу, задержаны в Тофаларском заказнике.
Браконьеры, добывавшие кабаргу, задержаны в Тофаларском заказнике.
Двух жителей пос. Верхняя Гутара задержали на территории Тофаларского заказника во время рейда по поимке браконьеров, добывавших кабаргу. Как сообщает 10 января 2017 года
Одним из нарушителей оказался бывший госинспектор по охране территории Тофаларского заказника, на вертолете МИ-8 он был доставлен в Нижнеудинский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям 262 и 258 УК РФ, сумма нанесенного ущерба составила 540 тыс. рублей, изъята единица нелегального и единица зарегистрированного оружия.
Рейд по поимке браконьеров прошёл на территории Тофаларского заказника в конце декабря 2016 года. Полицейские, сотрудники СОБРа и руководитель заказника Владимир Богатырь в ходе рейда прошли по горной тайге на лыжах и пешком около 70 км.