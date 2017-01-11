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05:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Поджигателю храма на ул. Щорса грозит до 5 лет лишения свободы

Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по факту поджога.

Сотрудники красноярской полиции завели уголовное дело по факту поджога храма Рождества Христова на ул. Щорса. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел 14 декабря. 49-летний пьяный красноярец облил двери храма бензином и поджег. Мужчину задержали охранники, которые передали его правоохранителям. Выяснилось, что поджигатель ранее был судим.

На допросе мужчина признал свою вину. По словам подозреваемого, его не пустили в храм для молитвы, поэтому он решил привлечь к себе внимание. Интересно, что в момент поджога храм был закрыт.

В результате пожара никто не пострадал. Однако здание храма получило повреждения.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье «покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках рассмотрения дела назначены необходимые экспертизы. В полиции добавили, что дело находится на личном контроле начальника следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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