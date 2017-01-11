Поджигателю храма на ул. Щорса грозит до 5 лет лишения свободы
Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по факту поджога.
Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по факту поджога.
Сотрудники красноярской полиции завели уголовное дело по факту поджога храма Рождества Христова на ул. Щорса. Об этом рассказали в
Напомним, инцидент произошел 14 декабря. 49-летний пьяный красноярец облил двери храма бензином и поджег. Мужчину задержали охранники, которые передали его правоохранителям. Выяснилось, что поджигатель ранее был судим.
На допросе мужчина признал свою вину. По словам подозреваемого, его не пустили в храм для молитвы, поэтому он решил привлечь к себе внимание. Интересно, что в момент поджога храм был закрыт.
В результате пожара никто не пострадал. Однако здание храма получило повреждения.
Сейчас расследуется уголовное дело по статье «покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В рамках рассмотрения дела назначены необходимые экспертизы. В полиции добавили, что дело находится на личном контроле начальника следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю.