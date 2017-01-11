Фото с крысой на хлебе впечатлило владивостокцев
Снимок быстро распространился в соцсетях.
Снимок быстро распространился в соцсетях.
Фотография, запечатлевшая сидящую на незапакованных булках хлеба крысу, вызвала много эмоций у жителей Владивостока. Снимок опубликовало сетевое издание PRIMPRESS.
Как сообщает издание, по словам очевидцев, переносящий множество опасных заболеваний грызун был сфотографирован в супермаркете популярной во Владивостоке сети «Фреш 25», точнее, в филиале на улице Нейбута.
В комментариях к записи читатели отметили, что и сами не раз становились свидетелями аналогичных инцидентов.