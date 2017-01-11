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05:58 (мск), источник: АиФ Владивосток

Фото с крысой на хлебе впечатлило владивостокцев

Снимок быстро распространился в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Фотография, запечатлевшая сидящую на незапакованных булках хлеба крысу, вызвала много эмоций у жителей Владивостока. Снимок опубликовало сетевое издание PRIMPRESS.

Как сообщает издание, по словам очевидцев, переносящий множество опасных заболеваний грызун был сфотографирован в супермаркете популярной во Владивостоке сети «Фреш 25», точнее, в филиале на улице Нейбута.

В комментариях к записи читатели отметили, что и сами не раз становились свидетелями аналогичных инцидентов.

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