Фото с крысой на хлебе впечатлило владивостокцев

Фотография, запечатлевшая сидящую на незапакованных булках хлеба крысу, вызвала много эмоций у жителей Владивостока. Снимок опубликовало сетевое издание PRIMPRESS.

Как сообщает издание, по словам очевидцев, переносящий множество опасных заболеваний грызун был сфотографирован в супермаркете популярной во Владивостоке сети «Фреш 25», точнее, в филиале на улице Нейбута.

В комментариях к записи читатели отметили, что и сами не раз становились свидетелями аналогичных инцидентов.