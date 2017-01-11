Рецидивист избил и ограбил пожилого пенсионера в Приангарье

Оперативники задержали неоднократно судимого мужчину, который избил и ограбил пожилого инвалида в Шелехове Иркутской области. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе проверки всех обстоятельств противоправного деяния сыщики установили, что 5 января в дверь квартиры пожилого инвалида из Шелехова кто-то постучал. Никого не увидев в дверной глазок, хозяин, тем не менее, открыл дверь. В этот момент в прихожую ворвался спрятавшийся злоумышленник, который несколько раз ударил пенсионера, отчего тот упал и потерял сознание. После этого нападавший похитил личные вещи мужчины и скрылся, закрыв дверь снаружи на ключ.

«Оставшийся в беспомощном состоянии пожилой человек не мог даже сообщить родственникам о случившемся — нападавший похитил его сотовый телефон. Только на следующий день его обнаружили родные, которые вызвали врачей и сообщили в полицию», — отметили в ведомстве.

Установить личность подозреваемого сотрудникам уголовного розыска удалось в ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался неоднократно судимый за кражу, мошенничество и грабеж 33-летний житель Усть-Кута, который летом прошлого года освободился из мест лишения свободы и приехал в город металлургов.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.