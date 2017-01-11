Рецидивист избил и ограбил пожилого пенсионера в Приангарье
Полицейские задержали злоумышленника.
Полицейские задержали злоумышленника.
Оперативники задержали неоднократно судимого мужчину, который избил и ограбил пожилого инвалида в Шелехове Иркутской области. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ходе проверки всех обстоятельств противоправного деяния сыщики установили, что 5 января в дверь квартиры пожилого инвалида из Шелехова
«Оставшийся в беспомощном состоянии пожилой человек не мог даже сообщить родственникам о случившемся — нападавший похитил его сотовый телефон. Только на следующий день его обнаружили родные, которые вызвали врачей и сообщили в полицию», — отметили в ведомстве.
Установить личность подозреваемого сотрудникам уголовного розыска удалось в ходе неотложных
Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.