В Омской области три сына отсудили миллион за отца, утонувшего в канализации

В Нововаршавский районный суд с иском к муниципальному унитарному предприятию «Жилмастер» обратились три сына погибшего в прошлом году слесаря этого предприятия. В августе 2016 года слесарь погиб на рабочем месте. Он откачивал сточные воды на канализационно-насосной станции. Поднимаясь по лестнице обратно, мужчина внезапно упал в воду, захлебнулся и утонул. Сыновья потребовали, чтобы «Жилмастер» возместил им моральный ущерб: смерть отца стала для них невосполнимой утратой.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила: в трагедии виновны директор и мастер предприятия. Они отправили на задание сотрудника, который не проработал в организации даже трёх месяцев и не прошёл инструктаж. Защитных приспособлений слесарю с собой не дали.

Самое же главное нарушение комиссия усмотрела в том, что слесарь в одиночку выполнял работу, рассчитанную на бригаду не менее чем из трёх человек. Ведь канализационно-насосная станция является объектом повышенной опасности: без спутников находится внутри неё рискованно.

Нововаршавский райсуд удовлетворил требования истцов частично: с предприятия в пользу каждого сына взыскали по 350 тысяч за моральный вред и по 5000 рублей за судебные расходы. В общей сложности «Жилмастеру» придётся раскошелиться более чем на миллион рублей. Впрочем, у предприятия ещё есть возможность обжаловать это решение. Кроме того, директору и мастеру предприятия предстоит уголовный процесс, на котором им определят наказание за гибель слесаря.