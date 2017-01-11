Хабаровчанин убил брата ударом ножа в сердце

Во вторник вечером в пятиэтажном доме, расположенном неподалеку от остановки «Портовая», погиб хабаровчанин 1983 года рождения. Его зарезал брат во время застолья, сообщает портал «Губерния».

Подозреваемый нигде не работал и часто пил, причем в компании своего младшего родственника. Его брат перебивался случайными заработками. Мужчины жили у матери-пенсионерки. Вечером, когда сыновья устроили очередное застолье, она находилась в квартире, но предотвратить трагедию не смогла.

Ссоры между родственниками случались и раньше — чаще всего на фоне алкогольного опьянения. По словам соседей, старший из братьев, горожанин 1970 года рождения, не раз проявлял агрессию по отношению к родным. Несколько лет назад он угрожал матери убийством, за что предстал перед судом.

Что стало причиной очередного конфликта, выясняют сотрудники следственного комитета. Подозреваемый скрываться с места преступления не стал и признал свою вину. Уголовное дело в отношении хабаровчанина уже возбуждено.