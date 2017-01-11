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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе в Богучанском районе едва не замерз дальнобойщик

Водителю на помощь пришли сотрудники МЧС.

Спасатели помогли выбраться застрявшему на трассе в Богучанском районе дальнобойщику. Инцидент произошел 10 января.

В МЧС позвонил водитель большегруза Volvo и сообщил, что его машина замерзла на мосту реки Мура. Температура воздуха составляла -27°C. Мужчина не смог самостоятельно решить проблему, поскольку не имел при себе нужного оборудования.

На место выехала оперативная группа спасательного отряда с дизельной пушкой, бензогенератором и пусковым устройством. Спасатели отогрели автомобиль и накормили водителя. Через несколько часов дальнобойщик продолжил движение.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям при наступлении сильных морозов не выезжать за город на личных автомобилях. В случае необходимости поездки нужно ознакомиться с прогнозом погоды, зарядить мобильный телефон, взять с собой горячее питание и оборудование, а также не брать в дорогу маленьких детей. Если машина сломалась на дороге в мороз, необходимо позвонить спасателям по телефону 112.

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