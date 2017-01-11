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06:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

173 литра спиртосодержащей продукции арестовали в Красноярском крае

Всего за две недели сотрудники Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверили 451торговую точку в регионе, в целях предотвращения незаконного оборота спиртосодержащей непищевой продукции.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Роспотребнадзора выявляют массовые нарушения продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории Красноярского края.

С 28 декабря по 10 января, в ходе проверок специалисты выявили 1109 штук запрещенной продукции, общим объемом 173,313 л. Нарушения выявлены в Красноярске, Дивногорске, Норильске, Ачинске, Шарыпово, Канске, Минусинске, Уяре и во многих других районах края. На продукцию наложен арест. Предпринимателям, которые торговали запрещённой продукцией придется выплатить штраф (для юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей).

Напомним, после массового отравления средством для очистки сантехники в Иркутске, в результате которого погибли 78 человек, в России с 26 декабря был введен запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключение составляют только стеклоомывающие жидкости и парфюмерия. Запрет будет действовать 30 дней до 24 января 2017 года.

О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции можно сообщать по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8 (391)226−89−50.

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