Электричка сбила мужчину, перебегающего пути в Бердске

10 января около 16.55 под колеса электрички, следующей из Искитима, попал пешеход в Бердске. Несчастный случай произошел в районе Агролеса. Железная дорога в этом месте делает крутой вираж, что ухудшает видимость и для машиниста, и для пешеходов.

— Трагедия произошла на 39 км перегона Искитим-Бердск. При попытке перебежать рельсы непосредственно перед электропоездом был смертельно травмирован мужчина. Его личность установлена, это житель Новосибирска 1949 г. р. Установлено, что машинист подавал сигнал повышенной громкости и принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда не удалось, — рассказала пресс-секретарь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.