Электричка сбила мужчину, перебегающего пути в Бердске

10 января около 16.55 под колеса электрички, следующей из Искитима, попал пешеход в Бердске. Несчастный случай произошел в районе Агролеса. Железная дорога в этом месте делает крутой вираж, что ухудшает видимость и для машиниста, и для пешеходов.
— Трагедия произошла на 39 км перегона Искитим-Бердск. При попытке перебежать рельсы непосредственно перед электропоездом был смертельно травмирован мужчина. Его личность установлена, это житель Новосибирска 1949 г. р. Установлено, что машинист подавал сигнал повышенной громкости и принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда не удалось, — рассказала пресс-секретарь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.
Несчастные случаи на железной дороге часто происходят по причине невнимательности. 13 декабря 2016 года подросток в последний момент успел вытащить за капюшон своего друга в наушниках из-под поезда. Двумя днями ранее под электричку на станции «Сибирская» попала 14-летняя школьница. Девочка также была в наушниках и капюшоне, из-за чего не смогла вовремя заметить приближающийся состав.