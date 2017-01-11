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07:30 (мск), источник: VN.RU

Электричка сбила мужчину, перебегающего пути в Бердске

Несчастный случай на железной дороге произошел 10 января в Бердске Новосибирской области. Мужчина перебегал пути перед приближающимся электропоездом и попал под колеса. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Идет следствие.

10 января около 16.55 под колеса электрички, следующей из Искитима, попал пешеход в Бердске. Несчастный случай произошел в районе Агролеса. Железная дорога в этом месте делает крутой вираж, что ухудшает видимость и для машиниста, и для пешеходов.

— Трагедия произошла на 39 км перегона Искитим-Бердск. При попытке перебежать рельсы непосредственно перед электропоездом был смертельно травмирован мужчина. Его личность установлена, это житель Новосибирска 1949 г. р. Установлено, что машинист подавал сигнал повышенной громкости и принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда не удалось, — рассказала пресс-секретарь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

Несчастные случаи на железной дороге часто происходят по причине невнимательности. 13 декабря 2016 года подросток в последний момент успел вытащить за капюшон своего друга в наушниках из-под поезда. Двумя днями ранее под электричку на станции «Сибирская» попала 14-летняя школьница. Девочка также была в наушниках и капюшоне, из-за чего не смогла вовремя заметить приближающийся состав.

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