В Перми иностранца подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ. В следственном отделе по Ленинскому району Перми возбудили уголовное дело по этому вопросу. В совершении преступления подозревается 43-летний гражданин зарубежного государства.

По версии следствия, в декабре прошлого мужчина неоднократно предлагал сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку за помощь в оформлении легального нахождения на территории нашей страны. Об этом сотрудник ФСБ сообщил руководству. 9 января под контролем оперативников была проведена операция, в ходе которой иностранца задержали при попытке передать взятку в размере 600 тысяч рублей.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела продолжается.