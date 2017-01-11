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07:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми иностранца подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ

600 тысяч рублей пытался передать мужчина офицеру.

В Перми иностранца подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ. В следственном отделе по Ленинскому району Перми возбудили уголовное дело по этому вопросу. В совершении преступления подозревается 43-летний гражданин зарубежного государства.

По версии следствия, в декабре прошлого мужчина неоднократно предлагал сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку за помощь в оформлении легального нахождения на территории нашей страны. Об этом сотрудник ФСБ сообщил руководству. 9 января под контролем оперативников была проведена операция, в ходе которой иностранца задержали при попытке передать взятку в размере 600 тысяч рублей.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела продолжается.

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