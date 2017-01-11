В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
Дарья Зембицкая.
Дарья Зембицкая.
В Нижнем Тагиле разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю Дарью Зембицкую. 9 января 2017 года она вышла из дома на Булата Окуджавы, 7 и не вернулась, сообщили «Уралинформбюро» в
Утром в день пропажи женщина собиралась на работу. Она спустилась на улицу, чтобы прогреть машину, однако ни на работе, ни дома не появилась. Возле ее автомобиля обнаружено несколько капель крови.
Рост Дарьи 176 сантиметров, у нее темные длинные волосы,
Всех, кому