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06:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В новосибирском торговом центре случился пожар

Посетителей ТРЦ «Галерея» эвакуировали из здания.

В Новосибирске в одном из магазинов «Галереи» поздно вечером загорелись коробки из-под обуви. Людей попросили быстро покинуть здание молла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Инцидент произошел во вторник, 10 января, в 22:23 на улице Гоголя.

Сотрудники службы охраны молла по громкой связи объявили о пожаре. 150 человек, в том числе люди, которые были в кинотеатре, эвакуировались самостоятельно, еще 15 вывели из здания спасатели и уже в 22:35 пожар был ликвидирован. После этого всех запустили обратно. В МЧС сообщили, что для тушения привлекались силы пожарной охраны по повышенному номеру. Всего было задействовано 9 единиц техники и 30 человек личного состава.

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