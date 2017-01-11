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07:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Безработный хабаровчанин незаконно нарубил на миллионы

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на сумму около четырех миллионов рублей, сообщает ИА «Дейта».

«Следственными органами отдела полиции по району имени Лазо возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Долми, который незаконно вырубил ясень в одном из участковых лесничеств Лазовского района», — говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

Безработный 23-летний житель поселка Долми нарубил около 12 кубических метров ценной древесины. Отчищенные стволы деревьев он при помощи трактора перевозил во двор своего частного дома. Со слов фигуранта, древесину он планировал использовать в качестве дров для отопления дома.

Сотрудники полиции изъяли трактор, принадлежащий подозреваемому, а также древесину, которые помещены на ответственное хранение.

По факту незаконной рубки древесины возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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