30 автомобилей оказались в снежном плену на трассе в Восточном Казахстане

По предварительной информации, в снежном заносе находится порядка 30 автомобилей.

Еще с вечера дорожными службами из-за метели и нулевой видимости участок «Чарск-Бакырчик» был закрыт. Ночью, оказавшиеся на данном отрезке дороги люди, обратились за помощью к спасателям.

Со стороны Чарска выезд осуществили сотрудники ПЧ-55. На «Маршах» из Усть-Каменогорска выехали спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда. Движение затрудняет сильный ветер, переметы и плохая видимость.

Тем временем, под утро пожарные «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» с трассы «Абай-Семей» на высокопроходимой технике эвакуировали 15 человек. 8 легковых автомобилей не смогли справиться со снежной стихией. В результате спасательной операции никто не пострадал.

В Тарбагатайском районе людям ночью помогали пожарные. Они помогли двум двум гражданам: на дороге «Караганда-Богас» у них сломался автомобиль. Людей довезли до села Аксуат.