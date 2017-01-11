Мужчина накинулся на полицейского с топором в Павлодарской области

На мобильный телефон участкового инспектора полиции МПС Железинского района позвонила несовершеннолетняя жительница села Жана-Жулдыз с просьбой о помощи, сообщив, что в их доме происходит драка.

Приехав на вызов, участковый застал дома двух скандаливших мужчин. Полицейский попытался словами погасить разгорающийся конфликт, однако хозяин дома — 53-летний сельчанин — схватил топор и стал угрожать убийством сотруднику полиции и своей семье.

«Оценив ситуацию, полицейский направился к служебной автомашине за дополнительными средствами для усмирения дебошира. Вслед за ним на улицу выбежал хозяин дома и нанес удар топором по стеклу водительской двери служебного авто, второй удар пришелся на левый плечевой сустав полицейского», — сообщили в ДВД.

Полицейский, применив приемы самбо, усмирил разбушевавшегося хулигана, а затем доставил его в отдел полиции.