Мужчина накинулся на полицейского с топором в Павлодарской области
АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Мужчина едва не убил топором приехавшего по сообщению о драке участкового полицейского в селе Павлодарской области, сообщила
АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Мужчина едва не убил топором приехавшего по сообщению о драке участкового полицейского в селе Павлодарской области, сообщила
На мобильный телефон участкового инспектора полиции МПС Железинского района позвонила несовершеннолетняя жительница села
Приехав на вызов, участковый застал дома двух скандаливших мужчин. Полицейский попытался словами погасить разгорающийся конфликт, однако хозяин дома — 53-летний сельчанин — схватил топор и стал угрожать убийством сотруднику полиции и своей семье.
«Оценив ситуацию, полицейский направился к служебной автомашине за дополнительными средствами для усмирения дебошира. Вслед за ним на улицу выбежал хозяин дома и нанес удар топором по стеклу водительской двери служебного авто, второй удар пришелся на левый плечевой сустав полицейского», — сообщили в ДВД.
Полицейский, применив приемы самбо, усмирил разбушевавшегося хулигана, а затем доставил его в отдел полиции.
В отношении подозреваемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, оформлен материал за