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11:34 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» аграриям Приморья выплатили 115 млн руб

Сельхозпроизводителям Приморья, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», выплатили 115 миллионов рублей, сообщает администрация края. «Пострадавшие от тайфуна сельхозпроизводители получили из федерального бюджета 115 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв — РИА Новости. Сельхозпроизводителям Приморья, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», выплатили 115 миллионов рублей, сообщает администрация края.

«Пострадавшие от тайфуна сельхозпроизводители получили из федерального бюджета 115 миллионов рублей. Поддержку получили те, кто в установленном порядке застраховал свое имущество», — сказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис Бочкарев.

По данным властей, тайфун подтопил более 28,5 тысячи гектаров посевов в крае. Приморским аграриям была обещана поддержка со стороны Минсельхоза РФ в виде компенсации ущерба.

Тайфун «Лайонрок» в августе прошлого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.

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