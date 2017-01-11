Пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» аграриям Приморья выплатили 115 млн руб

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв — РИА Новости. Сельхозпроизводителям Приморья, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», выплатили 115 миллионов рублей, сообщает администрация края.

«Пострадавшие от тайфуна сельхозпроизводители получили из федерального бюджета 115 миллионов рублей. Поддержку получили те, кто в установленном порядке застраховал свое имущество», — сказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис Бочкарев.

По данным властей, тайфун подтопил более 28,5 тысячи гектаров посевов в крае. Приморским аграриям была обещана поддержка со стороны Минсельхоза РФ в виде компенсации ущерба.

Тайфун «Лайонрок» в августе прошлого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.